Músicas posibles

53:42

Mientras nuestros pasos nos llevan al otoño, en algún lugar del planeta ha llegado la primavera. Lo celebramos con un ramillete de músicas.

Lilac Emil Brandqvist (Lilac)

Bottomless Siestas Gustaf Ljunggren, Skúli Sverrisson (Floreana)

La flor - Mov.1: La Flor Sílvia Pérez Cruz (Toda la vida, un día)

juro que vi flores MARO y Sílvia Pérez Cruz (Hortelã)

Casida de la Rosa Magalí Datzira

Como la Rosa en la Huerta Zaruk —Iris Azquinezer y Rainer Seiferth—(Hagadá)

Midnight Rose ELIZA (Midnight Rose)

Rose Ludovico Einaudi (Divenire)

Florcita de cardón Aca Seca Trío (Aca Seca Trío)

De todas las flores Natalia Lafourcade (De todas las flores)

Flowers In The Window Travis (The invisble band)