54:03

Hoy profundizamos en el trabajo de dos artistas del Reino Unido habituales en el programa, escuchando el regreso evocador e instrumental de Serafina Steer, una artista que nos conmovió con discos como The moths are real o el angloindio Nitin Sawhney, de quien recuperamos cortes de Last days of Meaning, Beyond skin o Displacing the priest.