53:12

El dúo formado por Massi Amadori y Francesco Tappi, Nicolas Repac, Piers Faccini, Lucio Dalla, Joao Gilberto, Marcio Faraco, Luiz Melodia, Cibelle, Ana Moura, Dréxler, Fernando Cabrera en la voz de Pepe Curioni, Andrés Calamaro cantando a Chico Novarro o Mikel Izal acompañando a Alis son, hoy, Músicas Posibles.

Balera De Mar. Opez

The End of a Love Affair (Billy in the Sky). Nicolas Repac

The Longest Night. Piers Faccini

Felicitá. Lucio Dalla

De Conversa Em Conversa. Joao Gilberto

No balanço do mar. Marcio Faraco

Poeta Do Morro. Luiz Melodia

Corcovado. Everything but the girl

So Sei Viver no Samba. Cibelle

Te Amo. Ana Moura

Era de amar. Jorge Dréxler

Por ejemplo. Pepe Curioni

Algo contigo. Andrés Calamaro