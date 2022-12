56:50

Malvaviscos (o nubes o esponjitas o marshmallows, como prefieran) para iniciar el periplo navideño con músicas para la ocasión (y 2).

Stillness Of The Holy Place.

Akira Kosemura

Rabo de nube.

Alberto Vilas

Christmas In Herald Square.

Tony Bennet

Merry Christmas Darling.

Carpenters

My Favorite Things.

Emilie Claire Barlow

Santa Claus Is Coming To Town.

Bill Evans

Campanilleros.

La Niña de la Puebla

Los Peces.

Lhasa de Sela

Jota Nevada

Eliseo Parra

Mele Kalikimaka.

Bing Crosby y The Andrew Sisters

Baby, It’s Cold Outside.

Rufus Wainwright y Sharon Van Etten

It s Only Christmas Once A Year.

Norah Jones

White christmas

Chilly Gonzáles

Inocencia

Israel Fernández

El año que viene

El David Aguilar