“A veces a la prudencia hay que sazonarla con un toque de locura”, Horacio.

FLACONIERI: La prudenza (1.12). Cordevento. GUERRERO: Prudentes virgines (4.48). Ensemble Plus Ultra. BYRD: Will you walke the Wwods soe wylde (4.39). P. O’Dette (laúd). VIVALDI: Longe mala, umbrae, terrores, RV. 629 (15.21). Ensemble ‘Artaserse’. Dir.: P. Jaroussky (contraten.). MASON: Valse de bravoure, Op. 5 (9). K. Boulton (p.). PAISELLO: Il Barbieri di Siviglia overo la precauzine inutile. Acto II, Cavatina de Rosina ‘Giusto ciel, che conoscete’ (4). O. Peretyatko (sop.), Orq. Sinf. de Basilea. Dir.: I. Bolton. FINZI: Let us garlands bring, Op. 18, núm. 3 ‘Fear no more the heat o’the sun’ (5.36). A. Dickson (saxofón), Orquesta Aurora. Dir.: N. Collon. TRABACI: Gallarda, núm. 1 ‘La Valiente’ (2.46). The King’s Noyse. Dir.: A. Lawrence-King (arpa).