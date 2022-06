59:49

En brazos de una madre “No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser buena madre”, Jill Churchill. DVORAK: Melodías Zíngaras, Op. 55, núm. 4, ‘Canciones que mi madre me enseñó’ (2’20”). L. Garrett (sop.), Orq. de Conciertos de la BBC: Dir.: P. Robinson. MOZART: Sonata para violín y piano en Si Bemol Mayor, KV 454, Mov. II ‘Andante’ (8.34). A. S. Mutter (vc.), L. Orkis (p.). PORTA: Ifigenia in Aulide. Aria de Ifigenia ‘Madre diletta, abbracciami’ (7.39). J. Di Donato (mezzo.), Il Complesso Barocco. Dir.: A. Curtis. RAVEL: Ma mere l’oye (15.32). Orq. Sinf. de Cincinnati. Dir.: P. Jaervi. TAVENER: Mother and child (12.44). Tenebra. Dir.: N. Schort.