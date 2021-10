01:00:07

Una mirada atenta sobre el retrato que Bartholomeus van der Helst realizó en 1662 de una mujer con un laúd atiorbado entre las manos desvelará que, al contrario de lo que parece, la muchacha no está tocando aún: está afinando.

KAPSBERGER: Libro primo d’intavolatura di lauto: Toccata VII (2.44) T. Dunford. STOCKHAUSEN: Stimmung (6) Theater of Voices. Dir: P. Hillier. ANÓNIMO: Chiaccona in Partite Variate (2.44) M. Owen (tiorba), Ensemble La Cigale. MARAIS: Le tombeau de Monsieur Sainte Colombe (8) R. Lieslevand (tiorba), P. Pierlot (vla de gamba). DUVAL: Sonata II en sol mayor para violin: “Grave” & “Gay” (3.35) Ricercar Consort. MASSE: Sonata en la menor (selec) (9.52) Ricercar Consort, H. Suzuki (vcl), R. Zipperling (vcl) G. Penson (clv). MONTEVERDI: Io son pur vezzosetta SV 121 (3.42) D. Mields, Lautten Compagney. HUYGENS: Als Dirckje In Syn Koortse Lagh (3.38) Camerata Trajectina. IMPROVISACIÓN (5.34) T. Dunford (laúd)