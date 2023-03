Down España: 'No somos un estereotipo, somos mucho más'

Down España lanza su campaña “No somos un estereotipo, somos mucho más" con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Hablamos con Agustín Matía Amor, director gerente de Down España.

Madrid acoge la Conferencia Internacional de Evaluadores de ONG organizada por Fundación Lealtad. Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad da detalles de la conferencia.

Adif y la PMP trabajarán en mejorar la accesibilidad de infraestructuras y servicios ferroviarios para personas mayores. Habla de ello Cristina Rodríguez-Porrero, presidenta de la Comisión de Envejecimiento Activo y Saludable de la PMP.