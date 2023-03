El propietario no puede entar en vivienda alquilada

El propietario de una vivienda, por mucho que lo siga siendo mientras dure el contrato de alquiler, no tiene derecho a entrar en el inmueble mientras el inquilino esté viviendo allí. Tanto es así, que este es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. También hablamos de las habitaciones alquiladas y la necesidad, que no obligatoriedad, de realizar un contrato para que no derive en conflictos.