Torturades a Via Laietana

Món possible

56:53

Aquesta setmana, mirem el món amb ulls de dona, els de vint-i-dues dones torturades a la comissaria de Policia de Via Laietana, tant a la dictadura com en democràcia, amb l’escriptora valenciana Gemma Pasqual, que ha recollit el seu testimoni al llibre "Torturades". Un llibre-denúncia i de reparació de les víctimes. I escoltem, en primera persona, un d'aquests testimonis, el de la Carme Travesset, que va tenir un important paper en l’aparell de propaganda de l’independentisme clandestí dels anys 70. Per això, la van detenir i torturar diverses vegades.