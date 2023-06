Món possible

01:01:03



Cada any, se suiciden més de quatre mil persones, a tot l’Estat. Enfrontar-se a la mort d’un èsser estimat no és fàcil, però molt pitjor resulta quan és una mort per suicidi. El sentiment de culpa, de falta de previsió, no es pot estalviar. Ho explica la Carmen Sánchez Alegre a “¿Hablamos del suicidio? Sobrevivir a la muerte de un ser querido”, com ella ha hagut de sobreviure a l’absència del seu germà.

I ara que els nostres infants han començat les vacances escolars, al nostre Racó de pensar per a pares i mares, amb la Sílvia Penón, ens preguntem: són adients i positius els deures d’estiu?