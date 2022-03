Món possible

01:02:39

Som una societat racista? Fins i tot quan mostrem la nostra vessant més solidària i empàtica, ens surt el racista que portem a dins? Potser, sense adonar-nos-en.

Reflexions al voltant del que estem veient des que va esclatar la guerra a Ucraïna: les mostres de suport als refugiats ucraïnesos, que celebrem, però que no hem vist en altres casos. Les diferències? El color de pell, la religió, la raça…

En reflexionem aquesta setmana a Món Possible, tot coincidint amb el Dia Internacional per l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el 21 de març, amb l’Ahmad Alhamsho, que va fugir de la guerra de Síria, ara fa 11 anys, amb el metge i cooperant Iñaki Alegria, que dirigeix el Servei de Salut materno-infantil a l’Hospital de Gambo, a Etiòpia, i amb les activistes antiracistes Cielo Freire i Mariana Araujo, de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, organitzadora de la manifestació d’aquest dissabte a Barcelona.



I analitzem el canvi de posició d’Espanya sobre el Sàhara Occidental amb el delegat del Front Polisario a Catalunya, Abidin Bucharaya, i amb el president d’ACAPS, la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, Toni Guirao.