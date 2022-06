Món possible

58:39

Quan és a punt de cumplir-se el primer any en el poder novament dels talibans a l’Afganistan, el país acaba de patir una forta sacsejada: un terratrèmol que ha deixat un rastre de mort, destrucció i més misèria. Aquesta setmana, mirem cap a l’Afganistan amb l’escriptora i activista afganesa, refugiada al nostre país, Nadia Ghulam, que acaba de publicar el seu últim llibre, “Somiant la pau”. Mirem la situació del seu país “amb ulls de dona”, perquè les dones i les nenes han vist atacats un altre cop els seus drets.

I a l’espai “La vida bona”, analitzem com és d’important dormir i dormir bé, per al nostre cervell. Ho fem amb la neurocientífica Raquel Marín, autora entre altres llibres d’”Alimenta el sueño para un cerebro sano”.