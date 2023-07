58:17

El 23 de Juliol anem a les urnes i, per primer cop des de la instauració de la democràcia, l'extrema dreta pot entrar a La Moncloa.

Què explica aquest avenç de l'ultra dreta a casa nostra, prop de 50 anys després de la mort del dictador Franco? Hem de tenir por d'un retrocés dels nostres drets i llibertats, sobre tot determinats col.lectius, com ara l'LGTBI o els immigrants? Hi reflexionem aquesta setmana a "Món possible" amb Cielo Freire, dona trans, immigrada, racialitzada i activista pels drets humans, i amb el periodista Xavier Rius Sant, expert en extrema dreta.

I ens acostem a la realitat de les persones afectades d'Esclerosi Múltiple, de la mà de la Montse Quílez, que viu des de fa prop de 20 anys amb la malaltia, i amb la Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple.