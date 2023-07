Món possible

01:00:48

Acabem temporada mirant el món a través dels ulls savis de la Pilarín Bayés, una dona que assegura ser feliç tot i que les ha viscut de molt grosses. El pitjor, la mort d'una filla. Malgrat tot, no es recrea en el seu dolor, perquè reconeix que no és l'única que el pateix. I afirma que hi ha "Mil motius per viure-hi".

"Món savi" amb la Pilarín Bayés i la Teresa Farell, i "Racó de pensar" per a pares i mares, amb la Sílvia Penón, que ens parla d'Educació des de la contemplació.