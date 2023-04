58:18

No és or tot el lluu a les farmàcies? Com funciona el model farmacèutic? Juga amb la nostra salut? L’exfarmacèutic Felipe de la Fuente i el seu germà Raúl, expert en Nutrició i qualitat de la indústria alimentària, han buscat resposta a aquests interrogants en el llibre “De venta en farmacias. Una denuncia del negocio de la salud desde dentro”. I han arribat a la conclusió que “un altre model de Farmàcia és possible”. Ens ho expliquen aquesta setmana a "Món possible".

I al nostre espai de “La vida bona”, amb la Teresa Farell, abordem la importància d’una bona taula, no només per a la Salut, amb Josep Pont, terapeuta gastronòmic, que acaba de publicar “Tu vida en la mesa”.