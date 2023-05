Món possible

57:37



Gestació subrogada, per substitució, ventres de lloguer... Hi ha moltes maneres d'anomenar una nova forma de maternitat o, millor dit, de paternitat, perquè són molts els homes que accedeixen en aquest modus de tenir un fill. Acte altruista o negoci? Per al Feminisme, es tracta d'una explotació reproductiva de la dona i venda de nadons. Hi reflexionem amb la sociòloga Ana Trejo, impulsora d'Stop Vientres de Alquiler i autora del llibre "En el nombre del padre", i amb Ibone Olza, psiquiatra infantil i perinatal, que explica el trauma que pateix el nadó quan és apartat de la seva mare gestant.