Món possible

57:43

La nostra societat pateix un malestar profund. "Malestamos", afirmen els doctors Javier Padilla i Marta Carmona, en un llibre on deixen clar que no es tracta d’una qüestió individual, sinó d’un problema col.lectiu. Les solucions, per tant, han de ser socials. En parlem aquesta setmana amb el doctor Padilla, a "La vida bona", amb la Teresa Farell.

Conversem també amb l'Òscar Camps, director-fundador de l'ong Open Arms, des del vaixell "Astral", en plena missió a la Mediterrània. Parlem de drets humans i de l'última campanya de l'ong, "Humans sent humans".

I aprenem a escriure la Carta als Reis, amb la Sílvia Penón, al nostre “Racó de pensar per a pares i mares”.