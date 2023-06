Món possible

59:39

Carlos Laria és metge i pacient, oftalmòleg pediatra i malalt d'ELA, una malaltia maleïda que et canvia la vida. El doctor explica la seva experiència amb l'Esclerosi Lateral Amiotròfica al llibre "Volar sin alas, vivir con ELA". Un llibre escrit d'una tirada i sense corregir, perquè vol ser autèntic, i que ha prologat la cara més visible d'aquesta malaltia, Juan Carlos Unzué. Com ell, el Doctor Laria denuncia la falta de suport als malalts i com és de dur fer front als condicionants que provoca l'ELA, sobre tot quan no tens prou recursos econòmics.

També coneixem aquesta setmana l'ong Ser madre, ser mujer, que treballa per evitar la mortalitat durant el part i l'embaràs. Una de les seves fundadores, l'Anna Ramos, ens recorda que cada dos minuts mor una dona per aquestes causes.

I, a les portes del Dia Mundial del Refugiat, i encara molt recent l'últim naufragi massiu davant les costes gregues, repassem l'últim informe d'ACNUR, que xifra en 110 milions les persones desplaçades al món.