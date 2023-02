58:26

Es compleix un any de la invasió russa d’Ucraïna, però 9 anys de guerra perquè, segons recorden els ucraïnesos, va començar al 2014 a Crimea, sense que la comunitat internacional hi reaccionés. Quan ho ha fet, ha estat tard per detenir la guerra.

A Món Possible, parlem aquesta setmana de la guerra, però sobre tot de la pau, amb Martí Olivella, impulsor de la campanya “Aturem les guerres”, Xavier Masllorens, president de l’ICIP, l’Institut Català Internacional per la Pau, i la periodista Llúcia Oliva, que va ser corresponsal de TVE a Moscou en els inicis polítics de Putin. I també a la nostra Escola de Pau, amb la Carmen Parra, directora de la Càtedra UNESCO per la “Pau, solidaritat i diàleg intercultural” de la Universitat Abat Oliva-CEU.