06:03

El cambio acelerado que vive la movilidad no solo impacta con intensidad en los vehículos, en los motores, en los hábitos de consumo. Las infraestructuras ejercen un papel clave, como recuerda Fernando Vallejo, director de innovación y sostenibilidad de Globalvía, quien nos habla de construir un puente entre la tecnología y las personas, porque si su evolución técnica no se transfiere a la sociedad, sectores como el de las infraestructuras, que invierten ingentes cantidades en innovación, no vivirán el cambio necesario.