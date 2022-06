59:12

Os presento a Alba Flores, a Berta García Faet, a Abraham Guerrero y A Mario Obrero. Todos están entre los dieciocho y los treinta y tantos años. Todos tienen ya algún premio de poesía en su haber como el Adonáis, el Ojo Crítico o el Miguel Hernández y todos ellos son una buena muestra de lo que siente una generación de chavales que se ha criado entre crisis financieras y epidemias. Los vais a escuchar, cómo no, envueltos en la mejor selección musical posible, con piezas como el concierto titulado Come in, pasa, para dos violines y orquesta de Vladimir Martynov; Flowers, pertenece al disco Antracita Fields, de Julia Wolfe; o algún movimiento de los Concerti grossi de Arcangelo Corelli.