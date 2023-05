58:05

No podíamos dejar de escuchar unas maravillosas músicas portuguesas que teníamos previstas para los recientes programas dedicados a aquel país, pero que, finalmente, no pudieron sonar, como las que nos trae el gran cantor Janita Salomé, tanto en solitario como en compañía de su hermano Vitorino en el proyecto Vozes do Sul. También suenan 2 Chamadas Não Atendidas, antes de que demos el salto al sur de Italia, donde nos esperan, con sus recientísimos trabajos, la cantante Hiram Salsano y, después, Alessandro Gaudio y Salvatore Pace, ambos tañedores de acordeón diatónico, allí llamado "organetto". En la elaboración de su disco ha estado presente el veterano maestro de dicho instrumento Riccardo Tesi, a quien escuchamos con su nuevo trabajo y también dentro del recordado grupo Ritmia, con su álbum de 1986. Volvemos a la actualidad con la música del Karkum Project, con Giulia Tripoti y Claudio Merico, quienes nos acercan una mezcolanza de ecos antiguos y populares contemporáneos, como también nos propone Osuna, proyecto que reúne músicos de raíces belgas y anatolias, invitándonos a recorrer la Ruta de la Seda, partiendo de un "saltarello" toscano, a caballo de los siglos XIV y XV, y continuando con música de evocaciones (y colaboraciones) chinas. Terminamos cabalgando con el nuevo álbum de Violons Barbares (en la foto), ese inusual encuentro de "violines bárbaros" que son el morin juur mongol y la gadulka búlgara.