Mil millones de naufragios

'Tintín y el Arte-Alfa', la última aventura del reportero es una aventura inconclusa. Hergé no pudo terminarla, pues la muerte le sorprendió el 3 de marzo de 1983. Solo nos dejó tres páginas para ser entintadas y un montón de bocetos. Coleccionista de arte moderno y pintor aficionado, Hergé introdujo en este álbum las paradojas creadas por las vanguardias. Según Castafiore, el arte moderno no es innovación, sino un regreso a los orígenes de la civilización. La H de plexiglás que Haddock introduce en Moulinsart parece señalar que se cumple el final de un ciclo. No es fácil despedirse de Tintín. Se parece a despedirse de un sueño, de una utopía, de un ser querido que nos ha infundido esperanza. Después de veinticuatro naufragios con la familia de Moulinsart, sentimos que una parte de nuestras vidas se queda atrás.