El 8 de octubre la 2 de TVE emitirá el documental "Mi cabeza me hace trampas", basado en el libro del mismo título de Carlos Mañas, experto en comunicación social que murió en marzo y contó con "neurorrelatos" sus vivencias con el Trastorno Bipolar. Carlos Mañas era un activista en defensa de la gente vulnerable y presidía la ONG Solidarios Anónimos. Definía su bipolaridad como un botafumeiro. Cuando se deprimía no tenía ganas ni de soplar las velas de su tarta de cumpleaños. En las fases eufóricas, se sentía como una granada de mano que no sabía cuando podía estallar. Al final fue un cáncer de colon lo que acabó con su vida, pero su labor en pro de la lucha contra el estigma y la visibilización de los problemas de Salud Mental ha dejado una huella imborrable en España. No en vano, el músico Teo Cardalda le dedicó una canción interpretada por Cómplices que se titula "Calor en Invierno" que es como el himno oficial del Trastorno Bipolar.

https://www.youtube.com/watch?v=9SuD3WoXKD0