Exploramos el universo poético y musical de The Doors, cuya influencia aún es relevante

En el tercer álbum de la banda angelina, “Waiting for the Sun”, aparecen unos textos pertenecientes a una pieza de performance teatral titulada “Celebration of the Lizard”. Poesía, spoken word y pasajes instrumentales se entrelazaban en una obra que iba más allá de la mera canción o álbum musical al uso. Por motivos comerciales, esta pieza sólo se interpretaría en vivo en algunas ocasiones. Por nuestra parte, más allá del título, nos vamos a centrar en las influencias de The Doors, en la influencia que éstos tuvieron sobre otras bandas y artistas y en un legado musical y artístico tan revolucionario como vigente. Abre la puerta de Mi Camerino y déjate llevar.