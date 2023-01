01:00:33

Será difícil no menear la cabeza con esta selección de rock duro y metal que os traemos

Corre por las redes el reto viral “try not to headbang challenge”, en el que la gente escucha una selección de grandes riffs metaleros con ritmo infeccioso y hay que intentar no menear la cabeza. Hoy nos ponemos en modo Beavis y Butt-Head y pinchamos grandes temazos, conexión 70s-90s, con riffs potentes e irresistibles que engordarán la cuenta de nuestro fisioterapeuta. Clásicos de ayer y anteayer en una sesión de headbanging para arrancar el nuevo año con energía en Mi Camerino.