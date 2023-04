Mi Camerino

01:00:34

La conexión entre perros y música alternativa noventera es tan curiosa como ruidosa.

La banda de Seattle Mudhoney estrena nuevo álbum con el single “Little Dogs”, perros pequeños, y esto nos lleva a la llamativa presencia canina en el imaginario grunge. Desde el perro de tres patas que presidía la portada del tercer álbum de Alice In Chains, hasta un mítico supergrupo como Temple of the Dog, entre otros muchos ejemplos, el mejor amigo del ser humano está muy presente en la música alternativa de los 90.