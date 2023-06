54:59

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de la cantant Verónica Romero (@veronica_romero_vero), coneguda per la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo 2001 (OT1) per presentar 'No es un adiós' nou single que ve acompanyat d'un videoclip en el qual han participat Miriam Díaz-Aroca i Jaime Nava, i ens parla també del seu segon llibre 'Alma y el camino del despertar' que publicarà a l'octubre d'aquest 2023.

Entrevista Bandam i Joey C, components del grup sabadellenc 31 FAM (@31fam_), un dels fenòmens de la música urbana catalana presenta el seu quart disc 'Bona fe' (@delirics) on mesclen estils com el trap, dancehall, funk i R&B.