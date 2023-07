55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de Dídac Flores (@didacfloresrovira), actor i director musical de 'TUELF POINTS, el musical más Eurovisivo' (@suerteenmivida), un viatge festiu a través de medleys i cançons d'Eurovisió que es pot veure fins al 30 de juliol al Teatre Borràs de Barcelona.

Entrevista Eneko (@enekomchef11), guanyador de MasterChef11 (@masterchef_es) per presentar el seu llibre 'Las recetas de Eneko' (@espasaeditorial) on recull les seves millors creacions i el menú que va cuinar per a la final.

Conversa amb Ignacio Iturrarte, coordinador de la gira del Ballet de Kiev (@balletdekiev) que arriba amb 'El Lago de los Cisnes' al Teatre Tívoli (@balanaenviu) fins al 17 de juliol.