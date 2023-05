54:59

El magazine @metropoliradio4 rep la visita del grup granadí 'La Plazuela' (@la_plazuela_) per presentar 'Roneo Funk Club' (@universalspain) el seu primer àlbum debut, un projecte conceptual on experimenta i fusiona el funk i l'electrònica amb el flamenc com a base.

Entrevista la cantant i compositora Paula Domínguez (@pauladominguezthesinger) que després de més de 20 anys de carrera musical i participar en diferents grups publica 'Bendita ilusión' (@kzoomusic), el seu primer disc en solitari gravat gràcies a una campanya de micromecenatge.