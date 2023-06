55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de la cantant Mariona Escoda (@marionaescoda) per presentar 'D'una altra manera' (@musica_global), el nou disc amb aires de pop, cançó d'autor i fins i tot, rock. Un treball discogràfic que inclou 10 cançons amb lletres personals on l'artista es vol mostrar tal com és, sense barreres i sense cap frontera.

Entrevista l'actriu Maria Rodríguez (@villajamelga) i Marc Artigau (@marcartigau) autor i director de l'espectacle 'L'illa deserta', una obra sobre l'amor, l'atzar i les decisions que ens marquen i que es representa a La Villarroel (@la_villarroel) fins al 2 de juliol.