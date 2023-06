54:59

El magazine @metropoliradio4 rep la visita del cantant Fran Rozzano (@franrozzano) per presentar el seu primer àlbum debut 'Anubis' (@krikmusicgroup), un disc que compta amb 9 cançons que inlouen referències àrabs, flamenca, urbana, africana i electrònica.

Entrevista l'actriu, cantant, dramaturga i directora Bàrbara Mestanza (@barbaramp). Protagonitza 'Sucia', una obra on relata en primera persona l'agressió sexual que va sofrir fa uns anys, i que parla de l'abús posant el focus no sols en la pròpia experiència viscuda per la víctima, sino en com rebem com a societat aquest tipus de situacions. Al Teatre Akadèmia (@teatreakademia) de Barcelona fins a l'11 de juny. (FOTO: ©Luz Soria)