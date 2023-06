55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita del cantautor, productor i multiinstrumentista català Enric EZ (@enricezmusica) per presentar el seu tercer treball discogràfic 'Oníria' (@kzoomusic), un disc ple de contrastos, molta força i amb el seu estil propi on fusiona música pop, mediterrània, africana amb tocs de soul i funk on hi col·laboren artistes com Guillem Albà, Lalo López (Fundación Tony Manero) i Pep Terricabras (Els Catarres) entre molts altres.