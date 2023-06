55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita del músic, guitarrista, cantant i productor musical Caïm Riba (@caimriba) per presentar 'El racó dels pensaments' (@senyalsdefum.cat) , el quart disc de la seva carrera en solitari, produït per ell mateix que compta amb 10 cançons inèdites apostant per l'energia i l'alegria de viure amb col·laboracions de @halldormar i @teresanogueron.

Entrevista la ballarina, directora i coreògrafa Coco Comín (@cococominarts) amb l'espectacle HAIR, una representació de la renovada versió de la pel·lícula, interpretada per primera vegada en català, que arriba amb una producció professional de gran format i amb una banda en directe al teatre Paral·lel62 (@parallel62bcn) de Barcelona els dies 28 i 29 de juny.