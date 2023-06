55:15

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de Andrei Ionut Ursu, conegut artísticament com WRS (@wrsandrei) que després del seu pas per Eurovisió (@eurovision) fa un any com a representant de Romania, presenta 'Fiesta'23', el seu àlbum debut després d'haver conquistat Espanya amb el seu hit 'Llámame'. Un disc d'11 cançons amb el qual s'inclou també una edició remix del famós tema 'Llámame'.