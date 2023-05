53:51

Hoy en Metaverso, el poeta neozelandés Charles Olsen nos presenta La rebeldía del sol

El poeta neozelandés Charles Olsen nos presenta «La rebeldía del sol», poemario que recoge sus contemplaciones y pensamientos durante la estancia por tierras de Segovia y Soria tras los pasos de Machado. En compañía de Lilián Pallares nos leerá algunos de sus poemas.

Además, al margen de las músicas con las que ambientamos los textos, sonarán estas canciones:

Moe Moe - Hinewehi Mohi - The Planet Sleeps

Dónde Irán a Parar - Lídia Pujol - Conversando con Cecilia

La Soledad Da Sueño - Vicente Navarro - Las manos

Solar Waltz - Cosmo Sheldrake - The Much Much How How & I

Recuerda que puedes participar en Metaverso haciéndonos llegar una lectura de los versos de tus autores favoritos a través del correo-e metaverso@rtve.es

Arrímate! ¡Sé Poenauta!