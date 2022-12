28:55

El poeta y spoken-worder Víctor López nos presenta su libro "El lago alrededor del lago".

El poeta y spoken-worder Víctor López nos presenta su último libro publicado por la editorial Ya Lo Dijo Casimiro Parker: "El lago alrededor del lago". Un volumen en el que, tal y como acostumbra, "profundiza en los paisajes del ser, que siente vértigo y miedo, que ama." En esta ocasión él pone en sus versos las ideas y las emociones. Tú sumarás la cadencia y el cuerpo.

Selección musical:

The Lake - Antony and The Johnsons - The Lake

We Let It In - Brian Eno – Foreverandevernomore

Drops in the Lake - Lord Huron - Long Lost