Hoy en Metaverso, el nuevo poemario de Carolina Otero Belmar: «Curso avanzado de perra».

Fotogramas de una perra abandonada en una gasolinera se repiten como en bucle en el arranque del poemario que nos presenta Carolina Otero Belmar: «Curso avanzado de perra», un volumen publicado por la editorial Cántico en el que la poeta y cantante de Carolina Otero & The Someone Elses persigue su propia voz y nos descubre que su palabra viene plagada de juegos, referentes, romanticismo, humor y pulgas…

Selección musical:

Song to myself - Carolina Otero & The Someone Elses – Benidorm

Gathering the Roses - Carolina Otero & The Someone Elses - Diastema Girls

You don't speak my language - Carolina Otero & The Someone Elses - Benidorm

Out Loud - Carolina Otero & The Someone Elses - Diastema Girls

