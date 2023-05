Més que esport

30:00

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana o mundial a través de l'esport, avui ens quedem a Casa Nostra i ens aturem a la població vallesana de Sant Esteve de Palautordera.

El municipi, pertanyent a la comarca del Vallès Oriental i a la subcomarca del Baix Montseny, és una de les principals portes d'accès al Parc Natural del Montseny i te un entorn de gran riquesa natural.

La vila és punt de sortida i arribada el próxim diumenge 28 de Maig de la catorcena edició de la Trail de Sant Esteve, una cursa de muntanya organitzada per l'Associació Esportiva Montseny amb la col.laboració de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. La prova esportiva es desenvolupa íntegrament pel Parc Natural, declarat l'any 1978 Reserva de la Biosfera per l'UNESCO, i consta de tres modalitats: La trail de 28 Km, l'Speed Trail de 15 i una marxa popular no competitiva d'11 quilòmetres.