Més que esport

30:07

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport avui ens aturem a Rubinat, a la comarca lleidetana de La Segarra. Rubinat, antigament conegut com Rabinat pel nom de qui va ser Senyor del Castell que hi havia a la zona, és una entitat de població del municipi de Ribera d'Ondara.

El poble te poc més de 40 habitants i entre els seus punts d'interès està l'Esglèsia romànica de Santa Maria de Rubinat, de 3 naus i un destacat campanari. El seu patrimoini natural, amb els seus paisatges i caractarístics murals, i altres llocs d'interès com el Pou del Francès, atrauien també al visitant. Rubinat és un dels 13 nuclis de població que formen el municipi i que estan units per una infinitat de camins amb molts racons per descobrir.

I és en aquest escenari on, aquest dissabte, 10 de juny, tindrà lloc la tercera edició de la Cursa i Caminada Rubinit, que comença de dia i acaba de nit. La Trail Rubinit és una prova esportiva per camins i corriols amb dues modalitats; la llarga, de 15 Km, i la curta, de 9 i que també es pot fer caminant.