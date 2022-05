29:53

Ens acompanya el president de l'Associació Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, per parlar-nos del programa "UNIFICA'T, que promou l'Associació, i que té com a objectiu principal afavorir situacions inclusives mitjançant l'esport, l'activitat física i els hàbits saludables. Per aconseguir-ho alumnes d'un Centre d'Educació Especial i d'una Escola ordinària, d'entre 15 i 20 anys, comparteixen una jornada amb diferents activitats per tal de normalitzar la convivència en un mateix espai de persones, amb discapacitat intel·lectual o sense. També comptem amb el testimoni de nois i noies que ja han participat en les jornades Unifica't fetes fins ara a les localitats d'Alpicat, Blanes i Amposta.