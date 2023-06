29:56

La Núria, una de les millors riders d'Europa, es va veure atrapada per l'allau, de 400 metres de longitud, i va quedar totalment enterrada sota la neu durant deu minuts.

Conversem amb la rider catalana de snowboard, o surf de neu, Núria Castán, que a principis d'abril va patir una allau quan es dirigia a la porta de sortida d'una competició de "freestyle" a Suïssa. La Núria, una de les millors riders d'Europa, es va veure atrapada per l'allau, de 400 metres de longitud, i va quedar totalment enterrada sota la neu durant deu minuts abans de ser rescatada miraculosament sense lesions greus.

Dos mesos després de l'accident parlem amb ella des de casa seva al seu poble, Almoster, a tocar de Reus, on, com ella diu, fa rehabilitació mental després de l'ensurt, envoltada de la família i els amics i també del mar. La Núria ens explica com tota la preparació i les precaucions que prenen com esportistes d'una modalitat de risc, no poden impedir el que no es pot controlar, com una allau que la va prendre totalment per sorpresa. També ens confessa que va sentir a prop la mort i que en ser rescatada recorda un dia preciós i assolellat en el moment que va tornar a néixer. La Núria viu habitualment a Innsbruck, a Suïssa, però ara descansa i es recupera a casa mentre deixa que el temps li digui si tornarà a competir a la neu.