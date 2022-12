30:00

Ens acompanyen Mireia Garcia i Victòria Boyanova, dues Campiones catalanes de Kick Boxing que van guanyar la primera un títol mundial i la segona europeu a la tercera edició de la trobada internacional "Fight for glory-Top queens" que va tenir lloc el passat 26 de novembre a Malgrat de Mar. Es tracta d'una competició que te repercussió mundial i pretén donar visibilitat a l'esport femení en una disciplina més coneguda en categoria masculina. i també és una iniciativa solidària. La trobada va coincidir amb el Dia contra la violència de gènere i va incloure xerrades i consells de defensa personal per les dones.

La Mireia, barcelonina de 25 anys, es va proclamar campiona del món ISKA en modalitat K1 derrotant per KO la seva rival, la belga Rebecca Mandefu, sots campiona del món i d'Europa. Per la seva part la Victòria, d'origen búlgar, va guanyar el Campionat d'Europa WAKO pro en modalitat K1 en vèncer, també per KO, la polonesa Nieroda, 8 vegades campiona del món.

Totes dues ens expliquen els seus inicis i la seva carrera i ens asseguren que el seu esport no està associat a la conflictivitat ni a la violència i que és una bona eina per canalitzar la hiperactivitat i adquirir diversos valors.