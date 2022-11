30:02

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia mundial a través de l'esport, avui coneixem cóm es viu i com és l'handbol tant a Suècia com a França. Ho fem en conversa amb el jugador català Marc Cañellas, que es va formar i es va fer professional al Granollers on el seu rendiment el va dur a ser internacional per la selecció espanyola.

L'any 2018, però, va començar la seva aventura europea fitxant pel Kristiandstad suec, que disputava la LLiga de Campions. Allà va aprendre una manera diferent de viure l'handbol, va conèixer la passió que aixeca aquest esport a Suècia i es va adptar a un tipus de vida i un idioma nou. Dues temporades desprès va canviar Suècia per França per jugar al Chartres fins que una lesió el va obligar a aturar la seva carrera.

Actualment el Marc, gairebè recuperat de la lesió que l'ha mantingut un any apartat de les pistes, es planteja tornar a jugar a Catalunya.