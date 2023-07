Més que esport

30:06

Ens visita Josep Mª Izquierdo, entrenador de bàsquet que actualment viu a Belgrat on treballa com a tècnic assistent del serbi Zeljko Obradovic al Partizan. El català és ara a Catalunya, aprofitant les vacances del bàsquet, però des de fa uns 20 anys passa 10 mesos a l'any fora de casa. I és que després d'iniciar la seva carrera com a tècnic a la seva ciutat natal, Badalona, on va arribar a ser primer entrenador del Joventut a principis dels 2000, Izquierdo ha recorregut món. Va estar 3 anys a Melilla i va passar per Lugo abans de creuar fronteres per, ja amb Obradovic, viure set anys a Istambul on va guanyar 11 títols amb el Fenerbache, entre ells l'Eurolliga, i actualment a Belgrat amb el Partizan. Amb ell parlem de la seva trajectòria i d'aquest estil de vida que el manté molts mesos de l'any lluny de casa i de la família. Com cada divendres votem món gràcies a l'esport i als esportistes catalans repartits per la geografia mundial.