Més que esport

Conversem amb el veterà atleta sabadellenc Josep Colomé que, amb 71 anys, competirà a finals d'agost al Campionat del Món d'Ironman que es disputarà a Lathi, a Finlandia. El català ja va competir l'any passat al mític Ironman de Kona, a Hawaii, on va ser l'atleta més veterà de l'Estat espanyol an participar. Enguany en Josep va obtenir una gran victòria a l'Ironmann disputat a Hoorn, als Paisos Baixos, a la categoria de 70 a 74 anys. Aquesta victòria va suposar la seva classificació pel Mundial de Finlandia on correrà en la distància Half: 1900 metres nedant, 90 Km en bicicleta i una mitja marató.

Josep Colomé va jugar a futbol al Centre d'Esports Sabadell des d'infantil i fins a la categoria juvenil i va començar a còrrer anys després. Més endevant es va passar al triatló per allargar la seva carrera i ha disputat també més de 50 maratons arreu del món. Tot i que la seva motivació sempre ha estat fer esport i salut, l'any 2021 va ser campió del món d'Aquatló i tercer a l'Europeu de Triatló sprint i olímpic a València en la seva categoria.