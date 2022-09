30:00

Iniciem una sèrie d'entrevistes a medallistes catalans dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 alguns dijous d'aquest darrer trimestre del 2022, any del 30è aniversari d'aquest esdeveniment. I la comencem amb un dels membres de la selecció espanyola de waterpolo que va guanyar la medalla de plata.



Es tracta de Jordi Sans, conegut com a "Chiqui" Sans, que va formar part de la generació d'or del waterpolo espanyol als anys 90. Aquell 9 d'agost de 1992, últim dia dels Jocs, l'equip espanyol va perdre la final contra Itàlia per només 1 gol de diferència i després de tres pròrrogues. Una plata olímpica a la qual els anys han donat la importància que mereixia tot i que aquell 92 va ser una medalla trista per la forma que es va escapar un or que 4 anys més tard si aconseguirien a Atlanta.



Conversem amb Jordi Sans sobre els seus records d'aquella plata, aleshores amarga, que va costar moltes llàgrimes, però que va ser històrica perquè era la primera medalla olímpica en la història del waterpolo espanyol.