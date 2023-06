Més que esport

30:00

En el nostre habitual recorregut per la geografia catalana i mundial a través de l'esport i els esportistes catalans, avui surtitm de les nostres fronteres i ens acostem a dues ciutats d'Itàlia de la mà del jugador de futbol sala català Jordi Campoy. El Jordi, que va jugar al filial del Barça desprès d'iniciar-se en el futbol sala al seu poble, Rubí, és a Itàlia des de fa dos anys.

El català va passar 7 anys al Jaen, el club de la seva vida, on va guanyar dues Copes d'Espanya, però el 2021 va decidir deixar la zona de confort i fitxar pel Meta Catània Calcio italià. Allà, a la Illa de Sicília, va viure un any i desprès va fitxar per un altre equip italià, el Fortitude, on ha viscut i jugat la temporada que acaba de finalitzar.

Jordi va deixar Sicília, doncs, per viure moltt a prop de Roma, concretament a la ciutat de Pomezzia, al sud de la capital italiana. Jordi Campoy, ara de vacances a casa, ens visita al programa i amb ell parlem de la seva trajectòria i de la seva aventura italiana.