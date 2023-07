Més que esport

29:56

La delegació espanyola, formada per 77 esportistes, va guanyar un total de 81 medalles: 8 d'or, 13 de plata, 14 de bronze i 46 de participació.

La selecció espanyola d'hoquei plus, o hoquei inclusiu, va fer història el passat mes de juny guanyant la medalla d'or dels 'Special Olympics World Games' que es van disputar a Berlín entre el 17 i el 25 del mes passat. L'equip espanyol es va proclamar campió del món després de derrotar Egipte a la final per 4 a 3 en un emocionant partit. Els Jocs Mundials Special Olympics Berlín 2023 ha estat l'esdeveniment esportiu per a persones amb discapacitat intel·lectual més important dels darrers quatre anys i han comptat amb la participació de més de set mil esportistes de 190 països que competien en 26 esports.

En parlem amb el seleccionador espanyol d'hoquei plus, Xavi Ferrer; el jugador Marc Campabadal i el seu pare, Xavi, que ens acompanyen.